Пахноцкая рассказала, как можно побороть допинг

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение о том, как можно искоренить использование запрещённых препаратов в спорте.

«Чтобы что-то искоренить, нужно это обесценить. Было бы действенно, если бы спортсмены не получали призовых. Выступали бы на чемпионатах мира, Олимпийских играх просто так, ради спортивного интереса. Но это утопия. Однако минимизировать это явление по силам. Для этого все спортсмены должны понимать, что в случае чего они всё равно попадутся. И потеряют гораздо больше, чем могли бы приобрести. Потеряют все свои призовые — не будущие, а уже полученные», — приводит слова Пахноцкой «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года РУСАДА проверило на допинг 678 спортсменов.