«Торонто» одержал 15-ю победу подряд в НБА, обыграв «Миннесоту»

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 137:126 в пользу действующих чемпионов лиги, продливших свою победную серию до 15 матчей.

За «Рэпторс» 34 очка набрал Паскаль Сиакам. Дабл-дабл из 27 очков и 11 ассистов в активе Кайла Лоури. О Джи Ануноби оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

В составе «Миннесоты» дабл-дабл из 23 очков и десяти подборов оформил Карл-Энтони Таунс. Ещё 22 очка в активе Д’Анджело Расселла.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Финикс» в НБА.