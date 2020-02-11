Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Финикс» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Финикс» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 125:100 в пользу хозяев площадки.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 25 очков и десяти подборов в свой актив записал Энтони Дэвис. Ещё 23 очка команде принёс Рэджон Рондо. В активе Леброна Джеймса 17 очков.

За «Финикс» 18 очков набрал Микал Бриджес.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» обыграл «Атланта Хоукс» (135:126), «Индиана Пэйсерс» уступил «Бруклин Нетс» (105:106), «Детройт Пистонс» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (76:87), «Милуоки Бакс» взял верх над «Сакраменто Кингз» (123:111), «Даллас Маверикс» проиграл «Юта Джаз» (119:123), «Денвер Наггетс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (127:120), а «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Майами Хит» (101:113).

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