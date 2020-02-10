Российская футболистка Тырышкина рассказала, что в детстве думала о суициде

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Футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина рассказала о своём детстве в Ангарске.
Российская футболистка Тырышкина рассказала, что в детстве думала о суициде
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«У меня не было подружек. Я вспомнила историю, когда одна команда играла без футболок, а другая в футболках. Затем у меня начала расти грудь. Говорила: «Нет, пацаны, я теперь в футболке». Мой отец 13 лет в общей сложности отсидел: ограбление, убийства. Я для себя вынесла из этого урок, какой не будет моя семья. Были и мысли о суициде. Думала, что не нужна родителям. Мне говорили: «Ты как пацан, не как все девочки». Запрещали в футбол играть. Грязная, колени разбиты. Думала, что никому не нужна. Больше всего поддерживала бабушка», — призналась Тырышкина блогеру Евгению Савину на YouTube.

Ранее гимнастка Солдатова рассказала о самочувствии после сообщений о «попытке суицида».

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