Поздняков: проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что серьёзно относится к вопросу распространения коронавируса.
Поздняков: проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт
  • РИА Новости

«Мы относимся к данной проблеме очень серьёзно, она ведь может затронуть весь российский спорт. Китай — одна из самых значимых стран в плане олимпийского движения. Там традиционно проводится большое количество соревнований и различных мероприятий. Однако всё, что было запланировано на февраль и март, было отменено. Об этом уведомил Национальный олимпийский комитет Китая. Апрель пока под вопросом. По этому поводу комитет будет консультироваться с местным Министерством здравоохранения. Но мы исходим из наихудшего сценария — из того, что все соревнования до мая будут отложены или перенесены. Это, конечно, очень неприятно», — заявил Поздняков RT.

В настоящее время случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 25 странах мира, включая Россию.

Ранее президент ОКР отреагировал на ситуацию с паралимпийцем Асташовым. 

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