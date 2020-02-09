В «Оренбурге» не интересовались Кокориным

Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин рассказал о трансферной активности команды.

«Работа по трансферам в «Оренбурге» идёт. Она вообще всегда идёт и никогда не закончится. Пока никаких изменений нет, если они будут, то всё объявим официально. Про интерес к Кокорину я не знаю, у нас не было такого интереса», — приводит слова Столыпина Sport24.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведёт в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее Кокорин заявил, что не ведёт переговоров с другими клубами.