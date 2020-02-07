Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не ведёт переговоров с другими клубами о возможном переходе.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду. Останусь ли я в «Зените-2»? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос», — приводит слова Кокорина ТАСС.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведёт в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что Кокорин прокомментировал информацию о переговорах с «Балтикой».