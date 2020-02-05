Кокорин о переговорах с «Балтикой»: посмотрим, что выйдет из этого

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что обсуждает с руководством калининградской «Балтики» свой возможный переход на правах аренды.
Кокорин о переговорах с «Балтикой»: посмотрим, что выйдет из этого
  • globallookpress.com

«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — приводит слова Кокорина РИА Новости.

«Балтика» выступает в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Кокорину предложили продолжить карьеру в «Балтике».

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