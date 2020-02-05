Кокорину предложили продолжить карьеру в «Балтике»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину перейти в свой клуб на правах аренды.

«С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперёд. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как всё разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не всё от него зависит», — сказал Качукаев «Чемпионату».

21 января клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другую команду. После этого форварда перевели в «Зенит-2».

«Балтика» выступает в чемпионате Футбольной национальной лиги.

Ранее гендиректор «Сочи» выразил надежду на приезд Кокорина.