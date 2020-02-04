Гендиректор «Сочи» выразил надежду на приезд Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко продолжает надеяться, что форвард «Зенита» Александр Кокорин присоединится к команде.

«Мы надеемся до сих пор, что Александр к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации себя как футболиста. Что будет через час или два, посмотрим. Что касается зарплаты Кокорина в «Зените», то я не хочу это комментировать. Просто не знаю. Если он приедет в «Сочи», то мы будем обсуждать этот момент», — цитирует Рубашко Sport24.

Несмотря на договорённость между клубами, Александр Кокорин отказался ехать в ФК «Сочи» и в настоящее время находится в расположении «Зенита-2».

Ранее сообщалось, что Кокорин оформил дубль за две минуты в контрольном матче за «Зенит-2».