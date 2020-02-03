Кокорин оформил дубль за две минуты в контрольном матче за «Зенит-2»

Нападающий Александр Кокорин оформил дубль в контрольном матче за «Зенит-2» с бразильским клубом «Гремио Новоризонтино».

Кокорин отличился сначала на 68-й минуте, а через минуту ещё раз поразил ворота соперника.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Зенита-2».

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другую команду. После этого форварда перевели в «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ.