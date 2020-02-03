СМИ: Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Зарплата нападающего «Зенита» Александра Кокорина приравнена к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе.

«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11 280 рублей. Если растёт МРОТ, то растёт и зарплата», — заявил собеседник издания.

При этом он отметил, что Кокорин не пытался торговаться при заключении контракта, так как был благодарен сине-бело-голубым за поддержку.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другую команду. После этого форварда перевели в «Зенит-2».

Ранее «Зенит-2» опубликовал фотографию с Кокориным со сбора в Турции.