Тренер сборной России по плаванию: Белоногофф показывает неплохие результаты в брассе

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал информацию о решении чемпионки Европы среди юниоров Татьяны Белоногофф сменить британское гражданство на российское.

«Процесс смены спортивного гражданства идёт. Могу сказать, что у Белоногофф неплохие результаты в брассе. Она тренируется у Ирины Вятчаниной. Мы думали о том, что, если она успеет сменить гражданство, выступит и на отборе. Так что ждём решения по её вопросу, думаю, ей по силам выйти и на новый уровень результатов», — цитирует Чепика РИА Новости.

18-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 м брассом. В 2019 году она стала третьей на той же дистанции на чемпионате Великобритании, а также выиграла серебро в заплыве на 100 м.

Кроме того, в ноябре 2019 года она завоевала бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 м на чемпионате России на короткой воде.

Ранее Белоногофф рассказала, когда приняла решение сменить британское гражданство на российское.