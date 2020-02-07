Владелец шоу Art on Ice заявил, что хотел бы пригласить Косторную

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Владелец ледового шоу Art on Ice Оливер Хёнер назвал фигуристку, которую хотел бы пригласить для выступления в своём проекте.
Владелец шоу Art on Ice заявил, что хотел бы пригласить Косторную
  • globallookpress.com

«Косторная показывает взрослое и очень зрелое катание. Я вижу серьёзную проблему в том, что возраст фигуристок постоянно снижается, а их карьера становится всё более и более короткой. Во-первых, люди должны запомнить звёзд и полюбить их. Во-вторых, фигуристка должна осознавать, что она хочет донести своим катанием до зрителя. А это умение в нашем виде спорта приходит только с возрастом. Если его нет, прыжки не помогут, даже если эти прыжки четверные», — заявил Хёнер RT.

Алёна Косторная является действующей победительницей финала Гран-при.

Ранее Хёнер выразил мнение, что Загитовой не стоит отказываться от сложных прыжков в шоу.

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