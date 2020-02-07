Хёнер считает, что Загитовой не стоит отказываться от сложных прыжков в шоу

Владелец ледового шоу Art on Ice Оливер Хёнер заявил, что его проект должен быть первоклассным, потому он хочет видеть сложные элементы в исполнении приглашённых звёзд.

«25 лет назад, создавая шоу, я совершенно не собирался делать его исключительно спортивным — идея была в том, чтобы создать спектакль, увязав воедино музыку, танец и спорт. Но звёзды, тем не менее, должны исполнять прыжки и другие сложные элементы, а не только лишь красиво кататься. Это закон. Этого хотят зрители и я сам. Раз уж я трачу на Art on Ice большие деньги, то и шоу должно быть первоклассным во всех отношениях», — заявил Хёнер RT.

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