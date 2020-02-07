Владелец шоу Art on Ice объяснил падение Загитовой волнением

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Владелец ледового шоу Art on Ice Оливер Хёнер прокомментировал падение олимпийской чемпионки Алины Загитовой во время выступления.
Владелец шоу Art on Ice объяснил падение Загитовой волнением
  • РИА Новости

«Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой шоу. А позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане перед олимпийским прокатом. Это нормально. В том смысле, что к этому привыкать всё равно придется: к формату шоу, количеству зрителей. К тому, что борта катка вдвое ниже обычных, это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором», — сказал Хёнер RT.

В декабре 2019 года 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.

Ранее было опубликовано видео выступлений Загитовой на шоу Art on Ice.

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