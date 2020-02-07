Владелец шоу Art on Ice объяснил падение Загитовой волнением

Владелец ледового шоу Art on Ice Оливер Хёнер прокомментировал падение олимпийской чемпионки Алины Загитовой во время выступления.

«Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой шоу. А позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане перед олимпийским прокатом. Это нормально. В том смысле, что к этому привыкать всё равно придется: к формату шоу, количеству зрителей. К тому, что борта катка вдвое ниже обычных, это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором», — сказал Хёнер RT.

В декабре 2019 года 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.

Ранее было опубликовано видео выступлений Загитовой на шоу Art on Ice.