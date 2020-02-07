Итальянский фигурист признался, что хотел бы пройти стажировку у Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль заявил о желании потренироваться под руководством известного российского наставника Этери Тутберидзе.

«Мне очень нравится Россия. Я хотел бы поехать летом на стажировку в группу Этери Тутберидзе. Спрошу у неё, можно ли мне приехать летом на две недели или в мае. Знаю, что это будет очень тяжело, но я хочу попробовать новые техники. Мой тренер Лоренцо Магри постарается помочь всё это организовать», — приводит слова Грассля «Газета.Ru».

Грассль является бронзовым призёром чемпионата мира, а также чемпионом Италии. Ранее 17-летний фигурист стажировался у других российских специалистов, в частности у Алексея Мишина.

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