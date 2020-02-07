Синицина и Кацалапова о диспансеризации: могут завернуть из-за кариеса

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, как спортсмены проходят диспансеризацию для допуска к соревнованиям.

«Судя по тому, что допуск никак не может получить Саша Энберт, врачи относятся к этому вопросу более чем серьёзно. Могут завернуть спортсмена из-за травмы. Я слышал, что Сергей Воронов однажды едва не лишился допуска из-за того, что вовремя не вылечил зубы», — заявил Кацалапов RT.

Виктория Синицина также рассказала о своём опыте прохождения медицинских осмотров.

«Для нас это скорее стандартная процедура, которую для собственного же спокойствия хорошо бы проходить два раза в год. Но с зубами у меня тоже как-то была проблема: врачи нашли небольшой кариес и сказали, что если я приду к ним с невылеченными зубами, то никакого допуска мне не будет. Я сразу же пошла к стоматологу и решила проблему», — добавила Синицина.

Ранее Синицина призналась, что катается в тонких колготках без носков.