Синицина призналась, что катается в тонких колготках без носков

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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, призналась, что выступает на льду только в тонких колготках.
Синицина призналась, что катается в тонких колготках без носков
  • РИА Новости

«Я катаюсь в тоненьких колготках плотностью 15 ден — это всё равно что босиком», — рассказала Синицина RT.

Партнёр фигуристки Никита Кацалапов пояснил, почему некоторые фигуристы предпочитают выступать босиком.

«Максим Траньков тоже босиком катается. У меня на ноге два силикона и ещё носок. Я так привык. Хотя принято считать, что босиком ты лучше чувствуешь ботинок», — сказал Кацалапов.

Ранее Кацалапов вспомнил, как катался в коньках Костомарова на Байкале.

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