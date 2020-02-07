Синицина призналась, что катается в тонких колготках без носков

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, призналась, что выступает на льду только в тонких колготках.

«Я катаюсь в тоненьких колготках плотностью 15 ден — это всё равно что босиком», — рассказала Синицина RT.

Партнёр фигуристки Никита Кацалапов пояснил, почему некоторые фигуристы предпочитают выступать босиком.

«Максим Траньков тоже босиком катается. У меня на ноге два силикона и ещё носок. Я так привык. Хотя принято считать, что босиком ты лучше чувствуешь ботинок», — сказал Кацалапов.

Ранее Кацалапов вспомнил, как катался в коньках Костомарова на Байкале.