Кацалапов вспомнил, как катался в коньках Костомарова на Байкале

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал о своём необычном опыте катания на льду озера Байкал.

«В прошлом году после чемпионата мира мы катались на Байкале, но мне достались коньки Ромы Костомарова, которые на два размера больше, поэтому не могу сказать, что были какие-то особенные ощущения кроме того, что у меня болтается нога в ботинке. Но если бы катался в своих коньках, скорее всего, байкальский лёд оказался бы для меня жестковатым. «-25» всё же слишком суровая для льда температура. Особенно для танцоров», — рассказал Кацалапов RT.

Ранее он признался, что только сейчас начинает приходить в себя после чемпионата Европы.