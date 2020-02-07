Кацалапов вспомнил, как катался в коньках Костомарова на Байкале

Короткая ссылка
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал о своём необычном опыте катания на льду озера Байкал.
Кацалапов вспомнил, как катался в коньках Костомарова на Байкале
  • РИА Новости

«В прошлом году после чемпионата мира мы катались на Байкале, но мне достались коньки Ромы Костомарова, которые на два размера больше, поэтому не могу сказать, что были какие-то особенные ощущения кроме того, что у меня болтается нога в ботинке. Но если бы катался в своих коньках, скорее всего, байкальский лёд оказался бы для меня жестковатым. «-25» всё же слишком суровая для льда температура. Особенно для танцоров», — рассказал Кацалапов RT.

Ранее он признался, что только сейчас начинает приходить в себя после чемпионата Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить