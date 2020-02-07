Кацалапов вспомнил, как катался в коньках Костомарова на Байкале
- РИА Новости
«В прошлом году после чемпионата мира мы катались на Байкале, но мне достались коньки Ромы Костомарова, которые на два размера больше, поэтому не могу сказать, что были какие-то особенные ощущения кроме того, что у меня болтается нога в ботинке. Но если бы катался в своих коньках, скорее всего, байкальский лёд оказался бы для меня жестковатым. «-25» всё же слишком суровая для льда температура. Особенно для танцоров», — рассказал Кацалапов RT.
Ранее он признался, что только сейчас начинает приходить в себя после чемпионата Европы.