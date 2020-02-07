Кацалапов: только сейчас начинаю отходить от чемпионата Европы

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал, что только сейчас начинает приходить в себя после чемпионата Европы, на котором дуэт одержал победу.

«Если говорить о самом чемпионате, для меня он сложился идеально: все тренировки прошли так, как хотелось, у меня была абсолютно свежая голова, прекрасное самочувствие, замечательное настроение. А вот после произвольной программы, когда мы сидели в kiss & cry, ждали оценок, почувствовал, как меня стало накрывать. Только сейчас начинаю отходить от всего этого. И то не всё на льду делаю. Поддержки только начинаем с Викой снова выполнять. Вы вот спросили, как мы собираемся подзаряжать батарейки: так и собираемся, глядя на других. Своего рода визуальная тренировка. Полной перезагрузки не достичь, конечно, но частично помогает», — рассказал Кацалапов RT.

Ранее Синицина рассказала, что представляют собой ледовые шоу с точки зрения расхода сил и эмоций фигуристов.