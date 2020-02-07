Синицина: во время шоу заряжаешься энергией от спортсменов, танцоров и зрителей

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала, что представляют собой ледовые шоу с точки зрения расхода сил и эмоций фигуристов.

«Это прежде всего большой плюс в том смысле, что, катаясь в таком режиме, ты не выходишь из формы. Неважно, под какую музыку приходится выступать: мы всё равно выполняем свои шаги, делаем какие-то элементы, поддержки. То есть не расслабляемся. Во-вторых, ты постоянно подзаряжаешься энергией от других спортсменов, от танцоров, от общей атмосферы, от зрителей. Это совершенно особенный опыт», — рассказала Синицина RT.

Ранее Кацалапов рассказал, сколько времени заняла постановка номеров для выступления на шоу Art on Ice.