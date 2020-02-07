Лыжник Клебо пошутил по поводу своего сломанного пальца

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Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель чемпионата мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо с юмором прокомментировал полученный им перелом пальца, из-за которого он пропустит предстоящий этап Кубка мира в шведском Фалуне.
Лыжник Клебо пошутил по поводу своего сломанного пальца
  • © Lubos Pavlicek/CTK

В Instagram Клебо опубликовал фотографию участка около своего дома, где его отец убирает снег, и сопроводил её подписью: «У меня сломан палец, поэтому мне не надо самому делать эту работу. Папе повезло, что у меня есть самый крутой снегоуборщик».

23-летний норвежец из-за своей травмы пропустит предстоящий этап Кубка мира в шведском Фалуне, который состоится 8—9 февраля. В общем зачёте соревнований он занимает второе место, уступая лидирующему россиянину Александру Большунову 235 очков.

Ранее Клебо заявил, что можно поздравить Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира.

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