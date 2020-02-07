Адетокунбо повторил достижение Чемберлена по результативности в НБА

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Греческий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена, установленное в 1965 году.
Адетокунбо повторил достижение Чемберлена по результативности в НБА
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс» 25-летний грек записал в свой актив 36 очков, 20 подборов и шесть передач, тем самым став вторым игроком в истории лиги, набравшим 30 очков и выполнившим 15 подборов и пять ассистов в пяти играх подряд. 

Прежде единственным, кому это удавалось, был Чемберлен. Он сделал это в сезоне-1965/66 в составе «Сиксерс».

Ранее сообщалось, что 21 очко Уильямсона помогло «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго» в НБА.

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