Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Филадельфию» в НБА

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Филадельфию» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 112:101 в пользу хозяев площадки.

В составе «Милуоки» дабл-дабл из 36 очков и 20 подборов в свой актив записал Яннис Адетокунбо. Ещё 20 очков набрал Крис Миддлтон. Эрик Блэдсо принёс команде 14 очков.

За «Филадельфию» 25 очков набрал Тобиас Харрис. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов. В активе Бена Симмонса дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов. Эл Хорфорд набрал 15 очков.

Ранее сообщалось, что Джеймс и Адетокунбо выбрали составы команд на Матч всех звёзд НБА.

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