Джеймс и Адетокунбо выбрали составы команд на Матч всех звёзд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) провела драфт игроков, которые сыграют в Матче всех звёзд лиги в Чикаго.

Капитаны команд — форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — в формате драфта выбрали игроков резерва на предстоящий Матч звёзд.

В стартовую команду Джеймса вошли Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). В резерв были задрафтованы Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Дамиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).

За команду Адетонкумбо в стартовой пятёрке сыграют Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»). В качестве резервистов были выбраны Бэм Адебайо и Дмимми Батлер (оба — «Майами Хит»), Руди Гобер и Донован Митчелл (оба — «Юта Джаз»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс») и Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»).

69-й в истории Матч звёзд пройдёт 16 февраля в Чикаго на арене «Юнайтед-центр».

Ранее сообщалось, что НБА изменила формат проведения Матча всех звёзд в память о Коби Брайанте.