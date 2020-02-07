21 очко Уильямсона помогло «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго» в НБА

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«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
21 очко Уильямсона помогло «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 125:119 в пользу гостей.

В составе «Пеликанс» 21 очко набрал первый номер драфта-2019 Зион Уильмсон. Ещё 18 очков команде принёс Джей Джей Редик. Брэндон Ингрэм записал в свой актив 15 очков. По 12 очков набрали Джош Харт и Николо Мелли.

За «Чикаго» 22 очка набрал Зак Лавин. Ещё 16 очков в активе Чендлера Хатчинсона. 15 очков набрал Адам Мокока.

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Никс» победил «Орландо Мэджик» (105:103), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» (125:117).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Филадельфию» в НБА.

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