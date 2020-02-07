Черчесов пообещал оценить выступление Смолова в Испании через некоторое время

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Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Черчесов пообещал оценить выступление Смолова в Испании через некоторое время
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«Пока ехать в Виго я не планирую. Мы нередко даже на сбор не зовем игрока, когда он в новый клуб переходит. Чтобы его хотя бы свой тренер увидел. Футболист только переходит и ему надо проявить себя в новой команде. Правильно оценить Смолова в Испании мы сможем через некоторое время, пусть освоится. Дай бог, чтобы переход помог ему. Смолов — такой же кандидат в сборную, как и остальные», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании.

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