Черчесов пообещал оценить выступление Смолова в Испании через некоторое время

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» в испанскую «Сельту».

«Пока ехать в Виго я не планирую. Мы нередко даже на сбор не зовем игрока, когда он в новый клуб переходит. Чтобы его хотя бы свой тренер увидел. Футболист только переходит и ему надо проявить себя в новой команде. Правильно оценить Смолова в Испании мы сможем через некоторое время, пусть освоится. Дай бог, чтобы переход помог ему. Смолов — такой же кандидат в сборную, как и остальные», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании.