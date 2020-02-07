Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании

Короткая ссылка
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Испании с «Реал Сосьедад», по итогам которого «сливочные» покинули турнир (3:4).
Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании
  • Reuters

«Мы расстроены из-за поражения. Второй тайм в нашем исполнении получился успешнее первого, мы боролись до конца, но соперник играл хорошо. В первом тайме у нас было много трудностей, мы допустили несколько ошибок. Я не думаю, что мы ошиблись с выбором состава. Соперник был великолепен», — приводит слова специалиста Managing Madrid.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Атлетику» и покинула Кубок Испании вслед за «Реалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить