Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании
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«Мы расстроены из-за поражения. Второй тайм в нашем исполнении получился успешнее первого, мы боролись до конца, но соперник играл хорошо. В первом тайме у нас было много трудностей, мы допустили несколько ошибок. Я не думаю, что мы ошиблись с выбором состава. Соперник был великолепен», — приводит слова специалиста Managing Madrid.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Атлетику» и покинула Кубок Испании вслед за «Реалом».