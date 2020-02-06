Винер-Усманова рассказала о первом впечатлении от Кабаевой

Заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова вспомнила о первой встрече с будущей олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

«Я её увидела издалека и сначала не разглядела талант. Но когда она начала двигаться, я её маме сказала: «Всё, она остаётся». Мама была баскетболисткой и тренировалась в одном зале со мной. Когда она меня увидела, сказала: «Если когда-нибудь у меня родится дочь, то я отдам её этой тётке». Теперь мы с ней сёстры по дочери», — заявила Винер-Усманова в интервью GQ.

Алина Кабаева выиграла Олимпийские игры 2004 года. Также она является девятикратной чемпионкой мира и 15-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Винер-Усманова призвала оставить гимнастку Александру Солдатову в покое.