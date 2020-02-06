Павлюченко оценила психологические нагрузки на ЧЕ

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Российская фигуристка Дарья Павлюченко рассказала об ощущениях от чемпионата Европы — 2020 и прошлого европейского первенства.
Павлюченко оценила психологические нагрузки на ЧЕ
  • РИА Новости

«Если оценивать психологию, то в прошлом году на чемпионате Европы было очень тяжело, сейчас я совсем плохо его помню. Из всех стартов в жизни я вспомню, наверное, как маленькой каталась, но именно на прошлом ЧЕ я словно в тумане находилась. Очень сильно нервничала с самого начала, всё как-то с первого тренировочного дня не задалось», — отметила Павлюченко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам спортсменки, в этом году спокойнее не стало, но она изменилась внутренне.

Дарья Павлюченко и её партнёр Денис Ходыкин заняли третье место в соревнованиях спортивных пар.

Тренер Сергей Доброскоков в беседе с RT прокомментировал их выступление.

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