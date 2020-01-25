Тренер: у Павлюченко пошёл процесс взросления и возмужания как спортсменки

Тренер Сергей Доброскоков прокомментировал выступление Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, завоевавших бронзу чемпионата Европы в парном катании.

«Федерация поставила задачу — третье-четвёртое место. Мы всё выполнили. Меня радует, что Даша стала более взрослая, более самостоятельная. Пошёл процесс в плане её взросления и возмужания как спортсменки. Она самостоятельно приезжала на тренировки. Это первый старт, когда она настраивала себя сама. Я делал какие-то замечания чисто технические. Это очень неожиданно и приятно. Я вижу, что в этом как раз есть прогресс, потому что Дениса настраивать не надо», — рассказал Доброскоков RT.

Тренер также рассказал, какую следующую цель ставит себе Павлюченко.

«Дарья стремилась к медали чемпионата Европы. Её цель — это выиграть Олимпиаду, она хочет быть как Алёна Савченко. Поэтому она по ступенечкам двигается наверх в правильном направлении. То, как она вела себя на этом старте, мне очень понравилось. И мне это внушает надежду, что дальше будет интереснее и тренеру попроще. Они уже взрослые ребята, сами себя настраивают. Хотя тонкие настройки всё равно нужны, но это уже перед выходом на лёд», — добавил специалист.

Павлюченко и Ходыкин стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы, набрав в сумме 206,53 балла.

Ранее Ходыкин жёстко прокомментировал падение партнёрши на ЧЕ.