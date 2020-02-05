СМИ: Самсонов избежал серьёзного повреждения после броска Овечкина на тренировке

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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов избежал серьёзного повреждения после попадания в шлем шайбы, брошенной нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным.
СМИ: Самсонов избежал серьёзного повреждения после броска Овечкина на тренировке
  • Reuters

Как сообщает обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гуллити, об этом свидетельствует тот факт, что «Вашингтон» вернул в фарм-клуб вызванного на игру с «Лос-Анджелес Кингз» Витека Ванечека.

Он также отметил, что Самсонов пропустил игру с «Кингз» в качестве меры предосторожности.

На тренировке перед игрой Овечкин мощным броском попал шайбой в шлем Самсонова, после чего 22-летний голкипер был отправлен в больницу для обследования.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на пятое место по числу матчей в НХЛ с двумя и более шайбами.

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