СМИ: Самсонов избежал серьёзного повреждения после броска Овечкина на тренировке
- Reuters
Как сообщает обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гуллити, об этом свидетельствует тот факт, что «Вашингтон» вернул в фарм-клуб вызванного на игру с «Лос-Анджелес Кингз» Витека Ванечека.
Он также отметил, что Самсонов пропустил игру с «Кингз» в качестве меры предосторожности.
На тренировке перед игрой Овечкин мощным броском попал шайбой в шлем Самсонова, после чего 22-летний голкипер был отправлен в больницу для обследования.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на пятое место по числу матчей в НХЛ с двумя и более шайбами.