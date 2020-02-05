Овечкин вышел на пятое место по числу матчей в НХЛ с двумя и более шайбами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей с двумя и более заброшенными шайбами за игру.

В матче регулярного чемпионата Овечкин трижды поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз» и помог своей команде победить со счётом 4:2. Таким образом, теперь на его счету 143 встречи с двумя и более шайбами в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Филом Эспозито.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (189), второе место занимает Бретт Халл (158), а тройку лучших замыкает Марио Лемье (154).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал пятым россиянином в истории, оформившим четыре хет-трика за сезон НХЛ.