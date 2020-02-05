Овечкин стал пятым россиянином в истории, оформившим четыре хет-трика за сезон НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал пятым россиянином в истории, которому удалось оформить четыре хет-трика за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин стал пятым россиянином в истории, оформившим четыре хет-трика за сезон НХЛ
  • Reuters

До него по четыре хет-трика за сезон делали Александр Сёмин, Алексей Ковалёв и Павел Буре. А Александр Могильный в сезоне-1992/1993 оформлял хет-трик семь раз.

В матче регулярного чемпионата Овечкин трижды поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз» и помог своей команде победить со счётом 4:2. Он также возглавил список снайперов текущего сезона, забросив 40 шайб.

Ранее тренер «Лос-Анджелеса» высказался об игре Овечкина после матча с «Вашингтоном».

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