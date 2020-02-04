Овечкин нанёс повреждение Самсонову на тренировке, попав шайбой в шлем

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин неумышленно травмировал голкипера своей команды Илью Самсонова во время тренировки.

Как сообщает обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гуллити, во время утренней тренировки после броска Овечкина шайба попала в шлем Самсонову, после чего он отправился в больницу для медобследования.

Отмечается, что такая мера является простой предосторожностью. По словам главного тренера «Кэпиталз» Тодда Рейрдена, в команду был вызван третий голкипер Витек Ванечек, на случай если Самсонов не сможет играть. Он также подчеркнул, что изначально не планировалось ставить Самсонова в стартовый состав на матч с «Лос-Анджелес Кингз». Место в воротах с первых минут займёт Брэйден Холтби.

Ранее сообщалось, что Уэйн Гретцки прокомментировал игру Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.