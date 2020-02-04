Овечкин нанёс повреждение Самсонову на тренировке, попав шайбой в шлем
- Reuters
Как сообщает обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гуллити, во время утренней тренировки после броска Овечкина шайба попала в шлем Самсонову, после чего он отправился в больницу для медобследования.
Отмечается, что такая мера является простой предосторожностью. По словам главного тренера «Кэпиталз» Тодда Рейрдена, в команду был вызван третий голкипер Витек Ванечек, на случай если Самсонов не сможет играть. Он также подчеркнул, что изначально не планировалось ставить Самсонова в стартовый состав на матч с «Лос-Анджелес Кингз». Место в воротах с первых минут займёт Брэйден Холтби.
Ранее сообщалось, что Уэйн Гретцки прокомментировал игру Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.