Овечкин нанёс повреждение Самсонову на тренировке, попав шайбой в шлем

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин неумышленно травмировал голкипера своей команды Илью Самсонова во время тренировки.
Овечкин нанёс повреждение Самсонову на тренировке, попав шайбой в шлем
  • Reuters

Как сообщает обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гуллити, во время утренней тренировки после броска Овечкина шайба попала в шлем Самсонову, после чего он отправился в больницу для медобследования.

Отмечается, что такая мера является простой предосторожностью. По словам главного тренера «Кэпиталз» Тодда Рейрдена, в команду был вызван третий голкипер Витек Ванечек, на случай если Самсонов не сможет играть. Он также подчеркнул, что изначально не планировалось ставить Самсонова в стартовый состав на матч с «Лос-Анджелес Кингз». Место в воротах с первых минут займёт Брэйден Холтби.

Ранее сообщалось, что Уэйн Гретцки прокомментировал игру Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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