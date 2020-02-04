Гретцки: Овечкин не промахивается

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы видим, как Овечкин открывается на своём месте. Все знают, что шайба будет там. Так и случается. А он не промахивается. Эти ребята замечательно работают в паре. Бекстрём знает, что он разыгрывающий, а Ови — финишёр», — цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги, на его счету 695 шайб. Гретцки является лидером НХЛ. За карьеру он забросил 894 шайбы.

Ранее экс-хоккеист Гартнер заявил, что если кто и побьёт рекорд Гретцки, то только Овечкин.