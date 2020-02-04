Экс-хоккеист Гартнер: если кто и побьёт рекорд Гретцки, то только Овечкин

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Легендарный хоккеист Майк Гартнер считает, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является единственным игроком, который способен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Экс-хоккеист Гартнер: если кто и побьёт рекорд Гретцки, то только Овечкин
  • Reuters

«Уэйн Гретцки — величайший снайпер всех времён. Об этом говорят цифры. Он забросил 894 шайбы. Его нельзя не признать величайшим снайпером. Если кто-то и сможет побить его рекорд, то это только Алекс Овечкин», — цитирует эксперта официальный сайт НХЛ.

Он также отметил, что Овечкин обладает отличным броском, который одновременно сильный, точный и очень быстрый.

«Довольно часто можно встретить хоккеистов, обладающих одним из этих качеств, может быть, двумя. У него их три. Это уникальная комбинация. Такое редко встретишь», — добавил Гартнер.

На данный момент на счету Овечкина 695 голов в 1135 матчах, он занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки с 894 заброшенными шайбами.

Ранее Марсель Дионн выразил уверенность, что Овечкин сможет забросить 800 шайб в НХЛ.

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