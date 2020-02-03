Легендарный хоккеист Дионн уверен, что Овечкин сможет забросить 800 шайб в НХЛ

Легендарный хоккеист Марсель Дионн высказался о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он забьёт 800. Не сомневаюсь в этом. Если только не получит травму или что-то ещё в этом роде. Однажды он остановится, но я не могу это себе представить», — приводит слова Дионна официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что Овечкин полон энергии и ему очень интересно наблюдать за ним, а также допустил, что россиянин может побить рекорд Гретцки, если продолжит так играть до 40 лет.

«Побить рекорд Гретцки будет очень сложно. Александру нельзя опускаться даже ниже 25 голов за сезон», — добавил Дионн.

На данный момент на счету Овечкина 695 голов в 1135 матчах, и он занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки с 894 заброшенными шайбами.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ.