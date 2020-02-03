Легендарный хоккеист Дионн уверен, что Овечкин сможет забросить 800 шайб в НХЛ

Короткая ссылка
Легендарный хоккеист Марсель Дионн высказался о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Легендарный хоккеист Дионн уверен, что Овечкин сможет забросить 800 шайб в НХЛ
  • Reuters

«Он забьёт 800. Не сомневаюсь в этом. Если только не получит травму или что-то ещё в этом роде. Однажды он остановится, но я не могу это себе представить», — приводит слова Дионна официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что Овечкин полон энергии и ему очень интересно наблюдать за ним, а также допустил, что россиянин может побить рекорд Гретцки, если продолжит так играть до 40 лет.

«Побить рекорд Гретцки будет очень сложно. Александру нельзя опускаться даже ниже 25 голов за сезон», — добавил Дионн.

На данный момент на счету Овечкина 695 голов в 1135 матчах, и он занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки с 894 заброшенными шайбами.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить