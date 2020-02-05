Депутат Госдумы ответил по поводу слухов о недопуске России на ЧМ-2022
- Reuters
«На чемпионат мира по футболу прежде всего нужно пройти отборочный турнир, мы его ещё не прошли, потому что он даже не начался. Если мы его успешно пройдём под национальным флагом и названием «Сборная России», вот тогда ФИФА будет принимать решение, пустить нас на чемпионат или нет, пустить под флагом России или под нейтральным флагом. Поэтому я считаю, что сейчас преждевременно об этом говорить и не стоит поднимать эту волну», — цитирует Лебедева РИА Новости.
5 февраля арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление от WADA о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.
Ранее ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022.