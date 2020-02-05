Депутат Госдумы ответил по поводу слухов о недопуске России на ЧМ-2022

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

«На чемпионат мира по футболу прежде всего нужно пройти отборочный турнир, мы его ещё не прошли, потому что он даже не начался. Если мы его успешно пройдём под национальным флагом и названием «Сборная России», вот тогда ФИФА будет принимать решение, пустить нас на чемпионат или нет, пустить под флагом России или под нейтральным флагом. Поэтому я считаю, что сейчас преждевременно об этом говорить и не стоит поднимать эту волну», — цитирует Лебедева РИА Новости.

5 февраля арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление от WADA о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

Ранее ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022.