Клубы РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно выдвинули на пост президента лиги кандидатуру нынешнего её главы Сергея Прядкина.
Клубы РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Изначально досрочное голосование состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Кандидатура Прядкина была одобрена единогласно. Предыдущий президентский срок главы РПЛ должен был истечь в апреле этого года.

Тем не менее в Российском футбольном союзе (РФС) признали неправомерным переизбрание Прядкина — и РПЛ согласилась заново провести выборы.

Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта.

Ранее сообщалось, что исполком РФС на заседании 11 февраля не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ.

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