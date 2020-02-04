Свищёв, РУСАДА и представители МВД обсудили поправки в Уголовный кодекс по антидопинговым правилам

В офисе Российского антидопингового агентства состоялась рабочая встреча руководства РУСАДА с депутатом Госдумы, членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрием Свищёвым и представителями Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Как сообщает пресс-служба агентства, главными темами обсуждения стали поправки к Уголовному кодексу России в связи с предстоящим вступлением в силу нового Всемирного антидопингового кодекса, а также применение статей «Склонение спортсмена к использованию субстанций и/или методов, запрещённых для использования в спорте» и «Использование в отношении спортсмена субстанций и/или методов, запрещённых для использования в спорте» и возможности усиления ответственности в рамках этих статей.

Ранее Юрий Ганус заявил, что отказ РУСАДА от публичных слушаний в CAS по спору с WADA будет моветоном.