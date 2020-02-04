Комиссия спортсменов ВФЛА получила приглашение войти в рабочую группу ОКР

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Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики получила приглашение войти в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению ВФЛА.
Комиссия спортсменов ВФЛА получила приглашение войти в рабочую группу ОКР
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель комиссии спортсменов ВФЛА Радион Гатауллин, слова которого передаёт ТАСС.

«Поскольку спортсмены находятся на сборах и участвуют в соревнованиях, представлять их интересы в подобного рода вопросах было доверено мне. Пока всё находится в процессе становления. Мы обменялись контактами, жду приглашения на заседание», — добавил серебряный призёр Игр-1988 в прыжках с шестом.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

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