Дрозд оценил вероятность возвращения Флойда Мейвезера — младшего на ринг

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд оценил возможность возвращения в профессиональный бокс бывшего чемпиона в нескольких весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Возвращение Флойда — хорошая история. Если камбэк проходит удачно, то это всегда очень красиво и памятно, если нет — грустно. Я не думаю, что Мейвезеру будет интересно вновь стать лучшим боксёром в своей весовой категории, развивать данный вид спорта. На мой взгляд, это возможность заработать хорошие деньги. Не более того. Но очень многие фанаты бокса хотят увидеть Флойда в ринге. Могу заверить, что обязательно посмотрю его следующую схватку. Мне будет интересно», — заявил Дрозд RT.

Флойд Мейвезер не проводил поединков на профессиональном уровне с 2017 года. В настоящее время на счету американца 50 побед в 50 боях.

Ранее Дрозд заявил, что хотел бы увидеть бой между Биволом и Бетербиевым в 2020 году.