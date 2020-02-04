Дрозд оценил вероятность возвращения Флойда Мейвезера — младшего на ринг

Короткая ссылка
Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд оценил возможность возвращения в профессиональный бокс бывшего чемпиона в нескольких весовых категориях Флойда Мейвезера.
Дрозд оценил вероятность возвращения Флойда Мейвезера — младшего на ринг
  • Reuters

«Возвращение Флойда — хорошая история. Если камбэк проходит удачно, то это всегда очень красиво и памятно, если нет — грустно. Я не думаю, что Мейвезеру будет интересно вновь стать лучшим боксёром в своей весовой категории, развивать данный вид спорта. На мой взгляд, это возможность заработать хорошие деньги. Не более того. Но очень многие фанаты бокса хотят увидеть Флойда в ринге. Могу заверить, что обязательно посмотрю его следующую схватку. Мне будет интересно», — заявил Дрозд RT.

Флойд Мейвезер не проводил поединков на профессиональном уровне с 2017 года. В настоящее время на счету американца 50 побед в 50 боях.

Ранее Дрозд заявил, что хотел бы увидеть бой между Биволом и Бетербиевым в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить