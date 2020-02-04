Дрозд хотел бы увидеть бой между Биволом и Бетербиевым в 2020 году

Бывший российский боксёр Григорий Дрозд назвал поединки, которые ждёт больше всего в 2020 году.

«Хотелось бы посмотреть встречу между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. На мой взгляд, этот бой имеет все шансы состояться. Кроме того, интересно противостояние Александра Усика и Энтони Джошуа. Но не думаю, что оно произойдёт в 2020-м», — заявил Дрозд RT.

Дмитрий Бивол владеет титулом чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации. Артур Бетербиев является обладателем поясов Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее Дрозд прокомментировал укус украинского боксёра Редкача.