Дрозд прокомментировал укус украинского боксёра Редкача

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Бывший российский боксёр Григорий Дрозд назвал поведение украинского боксёра Ивана Редкача, укусившего своего соперника Дэнни Гарсию, потерей контроля над эмоциями.
Дрозд прокомментировал укус украинского боксёра Редкача
  • Reuters

«Для меня это смешная история. С помощью такого уж точно не получится победить. Даже Майку Тайсону такое не удавалось. Ещё один курьёз в истории профессионального бокса. Не более того. Это потеря контроля над своими эмоциями. Подобное происходит в моменты безысходности, осознания безнадёжности своего положения. В такие моменты спортсмен как будто не понимает, что же ещё может сделать», — заявил Дрозд RT.

В десятом раунде боя Редкач укусил своего соперника, однако эпизод остался без внимания рефери.

Ранее сообщалось, что украинского боксёра Редкача оштрафовали за укус соперника.

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