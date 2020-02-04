Дрозд прокомментировал укус украинского боксёра Редкача

Бывший российский боксёр Григорий Дрозд назвал поведение украинского боксёра Ивана Редкача, укусившего своего соперника Дэнни Гарсию, потерей контроля над эмоциями.

«Для меня это смешная история. С помощью такого уж точно не получится победить. Даже Майку Тайсону такое не удавалось. Ещё один курьёз в истории профессионального бокса. Не более того. Это потеря контроля над своими эмоциями. Подобное происходит в моменты безысходности, осознания безнадёжности своего положения. В такие моменты спортсмен как будто не понимает, что же ещё может сделать», — заявил Дрозд RT.

В десятом раунде боя Редкач укусил своего соперника, однако эпизод остался без внимания рефери.

Ранее сообщалось, что украинского боксёра Редкача оштрафовали за укус соперника.