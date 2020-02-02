Джокович хочет побить рекорд Федерера по победам на турнирах Большого шлема

Серб Новак Джокович заявил, что намерен побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.

«Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться побить рекорд. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая, сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Для Джоковича победа на Australian Open — 2020 стала 17-й на турнирах Большого шлема. Рекорд Федерера составляет 20 побед.

Ранее сообщалось, что Раджив Рам и Джо Солсбери выиграли Australian Open в мужском парном разряде.