Джокович хочет побить рекорд Федерера по победам на турнирах Большого шлема

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Серб Новак Джокович заявил, что намерен побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.
Джокович хочет побить рекорд Федерера по победам на турнирах Большого шлема
  • Reuters

«Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться побить рекорд. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая, сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Для Джоковича победа на Australian Open — 2020 стала 17-й на турнирах Большого шлема. Рекорд Федерера составляет 20 побед.

Ранее сообщалось, что Раджив Рам и Джо Солсбери выиграли Australian Open в мужском парном разряде.

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