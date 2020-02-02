Джокович хочет побить рекорд Федерера по победам на турнирах Большого шлема
- Reuters
«Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться побить рекорд. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая, сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели», — приводит слова Джоковича Eurosport.
Для Джоковича победа на Australian Open — 2020 стала 17-й на турнирах Большого шлема. Рекорд Федерера составляет 20 побед.
Ранее сообщалось, что Раджив Рам и Джо Солсбери выиграли Australian Open в мужском парном разряде.