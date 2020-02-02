Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open
- © Bai Xuefei/XinHua
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Встреча продолжалась 3 часа 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира.
Серб девять раз подал навылет, в то время как его соперник совершил 13 эйсов. Оба игрока совершили по пять двойных ошибок.
Таким образом, Джокович в восьмой раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии.
Ранее сообщалось, что Джокович выразил недовольство судейством во время финала Australian Open.