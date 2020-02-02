Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open
  • © Bai Xuefei/XinHua
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 3 часа 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Серб девять раз подал навылет, в то время как его соперник совершил 13 эйсов. Оба игрока совершили по пять двойных ошибок.

Таким образом, Джокович в восьмой раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что Джокович выразил недовольство судейством во время финала Australian Open.

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