Кремлёв прокомментировал нападение боксёров на сотрудника Росгвардии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что боксёры, которые причастны к нападению на сотрудника Росгвардии, должны быть жёстко наказаны.

«Мы сейчас узнаем информацию, если это действительно так, то будет жёсткое наказание. Хочется, чтобы всё было по законам РФ, максимально, чтобы в следующий раз неповадно было и им, и другим, тем более спортсменам», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Он также отметил, что в случае подтверждения информации поблагодарит сотрудников Росгвардии.

«Если это всё подтвердится, то, на мой взгляд, ему нечего делать в сборной с таким моральным обликом», — добавил Кремлёв.

В СМИ появилась информация, что чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян, тоже боксёр, напали на сотрудника Росгвардии и разбили ему нос.

Ранее сообщалось, что против Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии.