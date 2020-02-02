Кремлёв прокомментировал нападение боксёров на сотрудника Росгвардии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что боксёры, которые причастны к нападению на сотрудника Росгвардии, должны быть жёстко наказаны.
Кремлёв прокомментировал нападение боксёров на сотрудника Росгвардии
  • РИА Новости

«Мы сейчас узнаем информацию, если это действительно так, то будет жёсткое наказание. Хочется, чтобы всё было по законам РФ, максимально, чтобы в следующий раз неповадно было и им, и другим, тем более спортсменам», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Он также отметил, что в случае подтверждения информации поблагодарит сотрудников Росгвардии.

«Если это всё подтвердится, то, на мой взгляд, ему нечего делать в сборной с таким моральным обликом», — добавил Кремлёв.

В СМИ появилась информация, что чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян, тоже боксёр, напали на сотрудника Росгвардии и разбили ему нос.

Ранее сообщалось, что против Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить