Хайнс объяснил, что означает «менталитет Мамбы»

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс объяснил, что для него означает «менталитет Мамбы». Погибший легендарный баскетболист Коби Брайант носил прозвище Чёрная Мамба.

«Лучшее объяснение, как я думаю, — это стараться сделать каждый день великим. Каждый день идти в атаку. Именно так Коби и жил. Каждый раз, когда он выходил на площадку, во всём, что он делал, он старался быть лучшим, добиваться наибольшего результата», — сказал Хайнс в интервью RT.

Он также отметил, что это можно проследить в профессиональной этике Брайанта не только в баскетболе, но и в бизнесе.

«Те же самые принципы он проявлял и как отец, и как муж, и так далее. Это один из ключевых аспектов «менталитета Мамбы»: каждый день иди в наступление. Если хочешь добиться успеха, всё зависит от твоей подготовки и профессиональной этики. И думаю, его настрой это демонстрировал», — добавил Хайнс.

Ранее Хайнс прокомментировал слова Брайанта о желании умереть молодым.