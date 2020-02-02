Хайнс объяснил, что означает «менталитет Мамбы»

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Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс объяснил, что для него означает «менталитет Мамбы». Погибший легендарный баскетболист Коби Брайант носил прозвище Чёрная Мамба.
Хайнс объяснил, что означает «менталитет Мамбы»
  • Reuters

«Лучшее объяснение, как я думаю, — это стараться сделать каждый день великим. Каждый день идти в атаку. Именно так Коби и жил. Каждый раз, когда он выходил на площадку, во всём, что он делал, он старался быть лучшим, добиваться наибольшего результата», — сказал Хайнс в интервью RT.

Он также отметил, что это можно проследить в профессиональной этике Брайанта не только в баскетболе, но и в бизнесе.

«Те же самые принципы он проявлял и как отец, и как муж, и так далее. Это один из ключевых аспектов «менталитета Мамбы»: каждый день иди в наступление. Если хочешь добиться успеха, всё зависит от твоей подготовки и профессиональной этики. И думаю, его настрой это демонстрировал», — добавил Хайнс.

Ранее Хайнс прокомментировал слова Брайанта о желании умереть молодым.

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